Halime Gürbüz
Kadınlar sadece evin değil, Türkiye ekonomisinin de yükünü taşıyor. Özellikle mikrokredilerle ev hanımlarının iş gücüne katılım oranı ciddi artış gösteriyor. Şimdiye kadar bin 574 dar gelirli mikro girişimciye destek sağlayan Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şubesi de yeni dönem için hazırlıklarını tamamladı. Kayseri’de düzenlenen bir törenle mikrokredi kullanacak kadınlara çekleri verildi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yoksulluğu bitirmenin yolunun kadınların mikrokredi ile tanışmasından geçtiğine vurgu yaparak “Bu destekler hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye çok mesafe katetmiştir” dedi. Bu yıl için şehirdeki girişimci kadınlara 200 bin liralık destek sağlayacaklarını aktaran Akın, “Başlangıç kredi tutarı bin lira olan mikrokredide 200 bin lira, yaklaşık 200 kadının yeni işe başlaması anlamına geliyor. Sağlanan bu küçük desteklerle kadınlar büyük işler başarıyor. 700-800 liralık mikrokrediyle yapılan işleri görünce ‘biz hiçbir şey yapmamışız’ diyorum. Başarılarını görünce bütçeyi ikiye katladım. Bizler buraya gelirken ‘bu senenin bütçesine 100 bin liralık katkıda bulunalım’ diye karar verdik ama geldik gördük ki gerçekten muhteşem işler yapılmış. Onun üzerine bir 100 bin lira daha eklemeye karar verdik. Bu kredide asla teminat, kefil, icra, mahkeme, haciz gibi bir durum söz konusu değil. Bunu hiç ziyan olmayan, çok büyük karşılığı olan bir para olarak görüyorum” diye konuştu.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de Türkiye’de mikrokredi projesinin hayata geçirildiği 2003 yılından bu yana ülkenin 61 ilindeki 91 şubesinde yaklaşık 170 bin mikrogirişimci kadına ulaştıklarını ifade etti. Hamdi Akın’ın 2003 yılında mikrokredi projesinin ilk başladığı andan itibaren hem finansman hem de yol göstericilik anlamında kendilerine destek verdiğini kaydeden Akgül “Akın’ın verdiği destek 61 ilde 91 şubede 2003’ten bu yana 170 bin mikrogirişimciye ulaşmamıza önderlik etti” dedi.
HER BEŞ YÖNETİCİDEN BİRİ KADIN
Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry tarafından yapılan “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı” araştırmasına göre Türkiye’de özel sektördeki üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’u kadınlardan oluşuyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’de her 5 üst yöneticiden yaklaşık 1’i kadınlardan oluşuyor. Kadın yönetici istihdamıyla dünyada 16. sırada yer alan Türkiye, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
Araştırma, kadın çalışanların erkek çalışanlara göre yüzde 18 daha düşük ücret aldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye’deki özel sektör şirketlerinde çalışan erkekler kadınlardan yüzde 11 oranında daha fazla ücret alıyor.
ÜLKELERE GÖRE ÜST DÜZEY KADIN ÇALIŞAN SAYISI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların sahip olduğu potansiyeli ekonomik ve sosyal yaşamda harekete geçirmek amacıyla ortakları kadınlardan oluşan “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” örnek ana sözleşmesini hazırlayarak uygulamaya koyduklarını anımsatan Tüfenkci, bu kooperatiflerin sayısının 163’e ulaştığını kaydetti. Tüfenkci, söz konusu kooperatiflerin kadınların ürettiği geleneksel gıda ürünleriyle giyim, süs eşyası, takı ve hediyelik eşyaların pazarlanması, turizm bölgelerinde yöresel yemeklerin sunumun yapıldığı lokantaların işletilmesi gibi pek çok konuda Türkiye’nin her bölgesinde başarılı uygulama örnekleri sergilediklerini söyledi.