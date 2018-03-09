Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halime Gürbüz

Kadınlar sadece evin değil, Türkiye ekonomisinin de yükünü taşıyor. Özellikle mikrokredilerle ev hanımlarının iş gücüne katılım oranı ciddi artış gösteriyor. Şimdiye kadar bin 574 dar gelirli mikro girişimciye destek sağlayan Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şubesi de yeni dönem için hazırlıklarını tamamladı. Kayseri’de düzenlenen bir törenle mikrokredi kullanacak kadınlara çekleri verildi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yoksulluğu bitirmenin yolunun kadınların mikrokredi ile tanışmasından geçtiğine vurgu yaparak “Bu destekler hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye çok mesafe katetmiştir” dedi. Bu yıl için şehirdeki girişimci kadınlara 200 bin liralık destek sağlayacaklarını aktaran Akın, “Başlangıç kredi tutarı bin lira olan mikrokredide 200 bin lira, yaklaşık 200 kadının yeni işe başlaması anlamına geliyor. Sağlanan bu küçük desteklerle kadınlar büyük işler başarıyor. 700-800 liralık mikrokrediyle yapılan işleri görünce ‘biz hiçbir şey yapmamışız’ diyorum. Başarılarını görünce bütçeyi ikiye katladım. Bizler buraya gelirken ‘bu senenin bütçesine 100 bin liralık katkıda bulunalım’ diye karar verdik ama geldik gördük ki gerçekten muhteşem işler yapılmış. Onun üzerine bir 100 bin lira daha eklemeye karar verdik. Bu kredide asla teminat, kefil, icra, mahkeme, haciz gibi bir durum söz konusu değil. Bunu hiç ziyan olmayan, çok büyük karşılığı olan bir para olarak görüyorum” diye konuştu.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de Türkiye’de mikrokredi projesinin hayata geçirildiği 2003 yılından bu yana ülkenin 61 ilindeki 91 şubesinde yaklaşık 170 bin mikrogirişimci kadına ulaştıklarını ifade etti. Hamdi Akın’ın 2003 yılında mikrokredi projesinin ilk başladığı andan itibaren hem finansman hem de yol göstericilik anlamında kendilerine destek verdiğini kaydeden Akgül “Akın’ın verdiği destek 61 ilde 91 şubede 2003’ten bu yana 170 bin mikrogirişimciye ulaşmamıza önderlik etti” dedi.

HER BEŞ YÖNETİCİDEN BİRİ KADIN

Global insan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry tarafından yapılan “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı” araştırmasına göre Türkiye’de özel sektördeki üst düzey yöneticilerin yüzde 17,9’u kadınlardan oluşuyor. Başka bir ifadeyle Türkiye’de her 5 üst yöneticiden yaklaşık 1’i kadınlardan oluşuyor. Kadın yönetici istihdamıyla dünyada 16. sırada yer alan Türkiye, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Araştırma, kadın çalışanların erkek çalışanlara göre yüzde 18 daha düşük ücret aldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye’deki özel sektör şirketlerinde çalışan erkekler kadınlardan yüzde 11 oranında daha fazla ücret alıyor.

ÜLKELERE GÖRE ÜST DÜZEY KADIN ÇALIŞAN SAYISI

Ülke oran (%)

Vietnam 31,2

Romanya 29,1

Rusya 29

Yeni Zelanda 27,7

İsveç 27,6

Finlandiya 24

Kolombiya 22,4

Birleşik Krallık 22

Avustralya 20,9

Fransa 20,4

Norveç 20,3

Belçika 19

Portekiz 18,3

Güney Afrika 18,1

Brezilya 18

Türkiye 17,9

Güney Kore 16,1

Mısır 15,8

İsviçre 15,4

Nijerya 15,3

Polonya 15,2

Hollanda 15,2

Endonezya 14,6

İspanya 14,2

İtalya 14

Çekya 12,2

Almanya 11,5

Şili 11

BAE 10,3

Arjantin 10

Meksika 9,8

Hindistan 4,5

S. Arabistan 0,7

TİCARETİN TAM GÖBEĞİNDELER

Türkiye’de kadınlar esnaf olarak da ticaretin tam göbeğinde yer alıyorlar. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’de 267 bin 586 kayıtlı kadın esnafın bulunduğunu belirterek bunların yüzde 16’sını kadınların oluşturduğunu söyledi. Kadınların, hayatın her alanında aktif yer almasını arzu ettiklerini dile getiren Tüfenkci “Kadın esnafımızla ilgili bakanlığımız bünyesinde 4 yıl önce yapılan çalışmada bu oran yüzde 9,8 idi. Kadın esnafımızın oranı 4 yılda yüzde 50’den fazla artış gösterdi. 36 şehrimizin bu ortalamanın üzerinde, 12 şehrimizin ise Türkiye ortalaması seviyesinde olduğunu görüyoruz” dedi. Tüfenkci, illerde kadın esnafın nüfusa göre dağılımına bakıldığında Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’in yaklaşık yüzde 23 ile en yüksek paya sahip olduğunu vurgulayarak, kadın esnaf ve girişimcilerin sayısının artması için her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların sahip olduğu potansiyeli ekonomik ve sosyal yaşamda harekete geçirmek amacıyla ortakları kadınlardan oluşan “Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” örnek ana sözleşmesini hazırlayarak uygulamaya koyduklarını anımsatan Tüfenkci, bu kooperatiflerin sayısının 163’e ulaştığını kaydetti. Tüfenkci, söz konusu kooperatiflerin kadınların ürettiği geleneksel gıda ürünleriyle giyim, süs eşyası, takı ve hediyelik eşyaların pazarlanması, turizm bölgelerinde yöresel yemeklerin sunumun yapıldığı lokantaların işletilmesi gibi pek çok konuda Türkiye’nin her bölgesinde başarılı uygulama örnekleri sergilediklerini söyledi.

MİGROS KADIN ÇALIŞANLARIYLA ÖRNEK OLDU

Türkiye’de perakende alanında pek çok öncü uygulamaya imza atan Migros, kadın istihdamında da sektörde liderliğini koruyor. Farklı kademelerde görev yapan toplam 12 bin kadın çalışanı bulunan Migros, yüzde 40 ile en çok kadın istihdamı oluşturan şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Migros’ta kadın yönetici oranı ise sektörün üzerinde bir ortalamayla yüzde 28 civarında. Yöneticilerinin yüzde 98’ini iç kaynaklarından yetiştiren Migros’un Liderlik Yolu adını verdiği eğitim programında hâlen 500’e yakın kadın çalışan yöneticiliğe hazırlanıyor. Migros ayrıca 300 kadın çalışanına kasap uzmanlık eğitimleri vererek onlara yeni bir altın bilezik kazandırdı.

DAIKIN'IN KADIN TEKNİSYENLERİ TABULARI YIKIYOR

Daikin, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü iklimlendirme sektöründe tabuları yıkan kadın bayileri, teknisyenleri ve çalışanları ile birlikte kutladı. Sakura Kadın Teknisyenler Programı kapsamında 13 farklı ilden 23 kadın teknisyenin işbaşı yaptığını belirten Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder “Başlangıçta bu programı pilot şehirler olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da deneyelim, diye düşünmüştük. Ancak Bursa’dan Konya’ya, Mardin’den Diyarbakır’a kadar 13 farklı ilden başvuru aldık. Programı 3 kişi ile başlatırız daha sonra yaygınlaştırırız derken; yola 23 kadın teknisyen ile çıktık. Her biri çok başarılı, azimli ve yetenekli. Hedefimiz 100 teknisyene ulaşmak” dedi.