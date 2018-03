Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yine skandal bir karara imza attı. Kurum bir gece yarısı operasyonu ile Türkiye’nin uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdü. Kredi notu görünümünü ise negatiften durağana çevirdi. Yıllardır büyüyen ve güçlenen Türkiye’yi görmezden gelen ve hiçbir analizi tutmayan Moody’s’in raporları, artık “düşmanlık” boyutuna vardı. Bunun farkında olan piyasalar, karar tepki bile göstermedi. Borsa, günü pozitif ağırlıklı geçirdi. Dolar ise 2 kuruş oynayarak 3,80 TL civarında seyretti. Moody’s’in “TCMB, sert para politikası izleseydi notu düşürmezdim” manasındaki açıklaması sert tepki topladı. İş dünyası temsilcileri “Moody’s reel sektör, büyüme ve istihdamı destekleyici para politikası uygulamayacaktınız demek istiyor. İtibarı sıfır bir not indirimi. Demek ki doğru yoldayız” değerlendirmesinde bulundu. “Büyük tezgahta sıra Moody’s’te” diyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, not kararını Türkiye’nin Afrin’de terör örgütü ile mücadele ettiği bir döneme denk gelmesinin manidar olduğunu söyledi. Oran “Sınırına yerleşmeye çalışan terörü yok etmek üzere 80 milyonun yekvücut olduğunu görenler, yine not silahına sarıldı. Ama silahları hep olduğu gibi bu kez de geri tepti. Piyasaların nötr kalması bunun ispatı...” ifadelerini kullandı. IMF ve Moody’s gibi güç odaklarının istediği şekilde Türkiye’nin faizleri artırmadığını ve reel sektörüne destek çıktığını belirten Oran, şunları kaydetti: “Dün IMF, bugün Moody’s. Not düşürme gerekçesi ya da tavsiye diye saydıkları maddeler zaten niyetlerini de ortaya koyuyor. Bizim güçlendiğimiz alanları zafiyet diye göstermeye çalışanlar, korku senaryoları için başka ülke seçsinler. Not kuruluşları Türkiye’ye verdikleri her notta istikrarlı şekilde yanılmaya devam ediyorlar. Hâlâ belli bir senaryoya hizmet etmek uğruna gülünç duruma düşüyorlar. Türkiye açıklanan son verilerde onların haksız ve asılsız öngörülerine inat yüzde 11 (yılın üçüncü çeyreği) büyüdü. Çünkü piyasayı kandıramazsınız. Piyasa, gerçeğin peşine düşer. Ülkemize yabancı yatırımcı akışında ivme sürüyor. Borsa İstanbul tarihi seviyelerde. Şubat ihracatında yine rekor kırdık. Hisse senetleri ve devlet bonolarındaki satış 5 yılın zirvesinde. Tüm dinamikler bu denli canlıyken, ülkemizin birlik ve beraberliği en üst noktadayken böylesi kararları ancak kendileri dikkate alır.”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da Türkiye’nin kararlı yürüyüşünü notla durdurmaya çalıştığını belirterek kararın tamamen siyasi olduğunu söyledi. Türkiye’nin coğrafyasındaki sancılara rağmen yatırımcı çektiğini ve yatırım yapılabilir ülke statüsünü koruduğunu vurgulayan Baran, “Hükümetimiz ekonomimizi canlı tutmak için gerekli tedbirleri alıyor ve bu tedbirlerin sonuçları rakamlara yansıyor. 2017 yılını yüzde 7 gibi bir ortalama büyümeyle bitirmeyi bekliyoruz. Dünyanın büyüme sancıları yaşadığı dönemde böyle bir rakamı yakalamak her ülkenin başarabileceği bir durum değil” dedi.

Bu tahminlere nasıl itibar edilir?

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin büyüme oranını bir kaç defa revize etmek zorunda kalan Moody’s bugüne kadar hiçbir tahmini tutturamadı. 2017 için büyüme tahminini yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya çıkaran Moody’s üçüncü çeyrekte 11,1 büyüme şoka girdi. Türkiye’nin 2017’nin tamamında ise yüzde 7,4 yani Moody’s’in tahminin tam 3 katı büyümesi bekleniyor. 2018 yılın için de daha şimdiden revizyona giden kuruluş önce yüzde 2.7 olarak açıkladığı büyüme oranını yüzde 2,9’a yükseltti. Önceki günkü açıklamasıyla de Türkiye’nin potansiyel büyümesinin yüzde 3,5-4 olduğu tahmininde bulundu.

Yunanistan'ı yükselttiler bizimkini düşürdüler

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Bülent Gedikli, kredi derecelendirme kuruluşlarının kriterlerinin 2008 krizinden bu yana sorgulanmaya başlandığını belirterek “Terör sorununu çözen Türkiye şaha kalkar demiştik rahatsız oldular. Yapısal sorunları dağları aşmış, kamu borçluluk oranları yüzde 50’nin üstüne çıkmış, Avrupa’nın parası ile maaş ödeyen Yunanistan’ın notunu yükseltirken Türkiye’ye gece operasyonu çekip not indiriliyor. Fitch bankacılık sistemimizle ilgili bir takım açıklamalar yapıyor. Piyasalar artık bu kredi derecelendirme kuruluşlarının operasyonel not değerlendirmelerini kaale almıyor. Yatırım kararlarını gerçek şartlara göre alıyorlar” dedi.