Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

BİM, geçen yıl satışlarını yüzde 23,5 artırarak 24 milyar 779 liraya yükseltti. Şirketin net kârı da önceki yıla göre yüzde 29 artışla 863 milyon liraya ulaştı. BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, 2017 sonu itibarıyla BİM’in toplam mağaza sayısının 6 bin 765’e ulaştığını belirterek, bunların 647’sinin Fas ve Mısır’da bulunduğunu, 44’ünün ise farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluştuğunu anlattı. Geçen yıl 4 bin kişiye yeni iş imkânı sağlayarak toplam istihdamlarını 41 bin 993’e çıkaran BİM’de, çalışanların yüzde 39’unu kadınlar oluşturuyor. Haluk Dortluoğlu, 2018’de geçen yıla göre yüzde 20 büyüme hedeflediklerini, bu yıl 750 milyon TL yatırım planladıklarını söyledi. Dortluoğlu “2018’de 600’ü BİM, 30’u FİLE ve 100’ü yurt dışında olmak üzere 730 yeni mağaza açacağız. Hedeflediğimiz ilave net istihdam sayısı 4 bin 500” ifadelerini kullandı. BİM’in telekomünikasyon sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL’in, geçen yıl 200 bin yeni abone kazandığını ifade eden Dortluoğlu, toplam abone sayısının 1,5 milyonu aştığı bilgisini verdi.

Dortluoğlu, geçen yıl BİM mağazalarından günde 4,1 milyon, yılda 1,5 milyar defa alışveriş yapıldığını belirterek “Her zaman müşterilerimizin sesine kulak veriyor, onların taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda seçilmiş mağazalarımızda sebze, meyve ve unlu mamul satışı konusunda pilot çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın bu uygulamaları tercih ettiğini görürsek, tüm BİM mağazalarında açık meyve-sebze ve sıcak unlu mamuller satışlarına başlayacağız. Zaten bizim halkımız sebze ve meyveyi açıktan dokunarak almayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı. BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın verdiği bilgilere göre; donuk vaziyette gelecek unlu mamüller, mağazadaki fırınlarda ısıtarak tüketiciye sunulacak. Sadece bunun için 120 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Aynı zamanda alım garantili sözleşmelerle sebze meyve üretimi de desteklenecek ve tarlaya da dokunulacak.

4.999 TL2ye 1.500 adet iPhone X

BİM, bugünden itibaren toplam 1.500 adet iPhone X satacak. Bu satışlar, yeterince temin edilemediği için Tuzla, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Gaziantep, Diyarbakır ve Sivas’taki mağazalarda gerçekleşecek. Düşük kâr marjı politikası, iPhone X’te de uygulanacak ve fiyat 4.999 TL olacak.