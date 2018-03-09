Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar, ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong’un Mayıs ayına ilişkin görüşme davetini kabul etmesiyle Cuma günü yükseldi. Dolar son durum ne olur, merkez bankası döviz kuru, Euro kuru ne kadar? sorularının cevabı haberimizde…

Dolar/TL son işlem gününde 3,82 üzerinde seyrediyor.

Dün 4,74’ü aşarak rekor kıran Euro/TL ise 4,71 civarında hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası kararının etkisiyle dün tarihi zirvesini gören Euro gün sonuna kadar kazanımlarını geri verdi. TL, Moody’s raporu sonrası dolar karşısında değer yitirdi.

Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kurları, Euro/TL günü 4,73 ile kapatırken, dolar/TL günü 3,82 ile kapattı.

Son dakika Dolar fiyatları 9 Mart sabahında 3,82 ‘den işlem gördü.

Euro fiyatları 4,71 ‘de seyir halinde.