Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GSS prim borcu sorgulama nasıl yapılır, 2018 GSS prim borcu sildirme son günü ne zaman sorularına bu başlık altında cevap vermeye çalıştık. 01 Ocak 2012'de Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına almak amacıyla hayata geçirilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde bazı aksaklıklar yaşanmış ve beklenmedik borçlar ortaya çıkmıştı. Gerekli düzenlemeler sonrası sorunlar büyük ölçüde giderilerek sistemin sağlıklı işlemesi sağlandı. Bu sistemde devlet, muhtaç olan vatandaşlara ve bebeklikten yaşlılığa kadar herkese sağlık desteği sağlamaktadır. Haberimizde konuyla alakalı, gss borcu sildirme son tarih, gss borcu sildirme 2018, gss prim borcu sorgulama, gss borcu sildirme dilekçe örneği, genel sağlık sigortası yapılandırma gibi soru işareti oluşturan durumlara cevap vermeye çalıştık.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL VE PRİM BORCU SORGULAMA EKRANI

KİMLER GSS BORÇ SİLDİRME İŞLEMİ YAPABİLİR?

18 yaş altı kişiler, hala okumakta olan öğrenciler, dul, yetim ve %40 özürlü ve işsiz grubunda olan kişilerin dışında kalan kişiler için birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile de 4 yıldır gelir testi yaptırmadıkları için veya ödemeyecekleri durumda oldukları için GSS borç sildirme işlemi ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Torba Yasa ile GSS borç sildirme işlemi de gündemde. Gelir testi yaptırmadıkları için primleri biri ödemeyen kişiler ve primlerini ödemeye gücü yetmeyen kişiler için GSS borç sildirme işlemi ile birlikte borçlarını taksitlendirme işlemi de yapılmaktadır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORCUNU NASIL SİLEBİLİRİM?

Borcu silmek için başvuru yapmanız gereklidir, başvurudan sonra itirazınız geçerli görünürse sizden itaraz dilekçesi istenecektir. Yazdığınız dilekçe SGK’ya gider ve 1 ay içinde sonuçlandırılır. Borcunuz ile ilgili itirazınız kabul olmassa taksitlendirme yapmanızda mümkündür. Borcunuzun siline bilmesi için zamanında gelir testini mutlaka yaptırmış olmanız gereklidir. Taksitlendirme yapmak için gelir testine gerek yoktur. Evde yaşayan kişilere göre gelir asgari ücretin 3/1’inden düşük ise primlerinizi devlet ödemekte. Gelir testi yaptırmayan vatandaşlar ise aylık 395 lira prim borçlusu olarak gözükmekteler. Son yapılan açıklamaya göre prim borçları 25 yaş altı için otomatik silinecektir.

GSS BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN SON GÜN 30 NİSAN 2018

Gelir Testi borçları için 6824 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile Genel Sağlık sigortasında farklı gelir seviyesi uygulaması getirildi ve tek prim sistemine geçildi, gelir testi zorunluluğu kaldırıldı ve 2017/04 dönemi öncesi GSS borçları yeniden güncellendi.

6824 sayılı yasa kapsamında yeniden hesaplanan borcunuzu Ziraat Bankası,Vakıfbank ve PTT şubesinden TC Kimlik numaranız üzerinden ““GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödeyebilirsiniz. Yapılandırma haricindeki GSS borcunuzu T.C. numaranız ile herhangi bir banka ve PTT şubesinden “GSS Prim” olarak ödeyebilirsiniz. Bu borcu ödemek için 30 Nisan 2018 tarihine kadar zamanınınz var. GSS borcunuzu ödeğiniz takdirde 2017/04 dönemi ve sonrası için sağlık güvenceniz açılır. 2017/04 öncesi borçlar ertelendiği için sağlıktan yararlanmanıza engel değil.