Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango bilet sorgulama, Milli Piyango çekiliş sonuçları ve Milli Piyango 9 Mart sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango 9 Mart sonuçları açıklanır açıklanmaz; Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi aşağıda bulunan linke tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak; zengin olma hayalini süsleyenler Milli Piyango çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kilitlenmiş durumda. 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz; Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini burdan sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

8 MART TALİHLİ NUMARALAR

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam noter huzurunda çekilen Süper Loto’da çıkan numaralar 04 11 18 29 36 49 Dün akşam çıkan şanslı rakamların verilerine bakıldığında ‘en çok çıkan sayılar’ içerisinde çok fazla çıkmayan sayılar dikkat çekti.

MİLLİ PİYANGO SORGULA SAYFASI

Milli Piyango sorgula sayfasında 5 bilen, 4 bilen, 3 bilen kişi sayısı ve kazandıkları büyük ikramiye tutarları bulunuyor.

6 HAFTADIR ÇIKAN NUMARALAR VE DEVİR TUTARLARI

İlk devir 1 Şubat tarihinde gerçekleşti. 1 Şubat’ta çıkan numaralar 18 20 30 46 48 49 olarak açıklandı.

İkinci devir 8 Şubat tarihinde gerçekleşti. Devreden numaralar 03 17 21 27 28 43 olarak açıklanırken, devreden ikramiye tutarı 3 milyon 925 bin.

Üçüncü devir 15 Şubat’ta yaşandı. Devreden numaralar 06 07 19 40 53 54 olarak belirlenirken, devreden ikramiye tutarı 6 milyon 135 bin.

Dördüncü devir 22 Şubat’ta gerçekleşirken, çıkan rakamlar 04 17 22 27 43 47 olarak belli oldu. Devreden ikramiye tutarı 8 milyon 579 bin.

Beşinci devir 1 Mart’ta yaşanırken, talihli numaralar 01 08 12 42 49 53 olarak kurum tarafından açıklandı. 1 Mart’ta devreden ikramiye tutarı 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruş.

6’ıncı devir gerçekleşmedi, 8 Mart’ta çıkan numaralar 04 11 18 29 36 49 kurum tarafından açıklandı. Büyük ikramiye Antalya’ya çıkarken, bir kişi 14 milyon 29 bin 814 Türk Lira kazandı.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR (542 HAFTA)

Süper Loto en çok sayılar içerisinde birinci sırada olan 35 sayısı oldu. 35 sayısı bu zamana kadar 80 kez çıktı. 13 sayısı ise 78 kez çıkarken, 37 sayısı 76 kez çıkarak üçüncü sırada yer aldı. 1 sayısı 72 kez, 4 sayısı ise 71 kez çıktı. Altıncı sırada olan 17 sayısı 70 kez çıktı.

SÜPER LOTO EN AZ ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto en az çıkan sayılar içerisinde sonuncu sırada yer alan 52 sayısı 44 kez çıktı. 42 sayısı 49 kez çıkarken, 44 sayısı 51 kez çıktı. 28 sayısı 51 kez, 53 ve 25 sayısı 52 kez çıktı.