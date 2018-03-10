Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. İlana çıktıkları 14 şeker fabrikası için nisan ayında tekliflerin alınacağını belirten Başbakan Yıldırım, işten çıkarma ve arazi satışı olmayacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: Fabrikaların özelleştikten sonra kapanması diye bir şey yok. En az 5 sene boyunca üretim yapacak. Fabrikaların değerli arsaları var bunun için satılıyor. Aslında alan kapatacak arsayı da ranta çevirecek. Bu da külliyen yalandır. İşin doğrusu nedir? Fabrikanın ihtiyacı kadar arsa verilecek diğer arsa zaten bu işin dışında tutulacak özelleştirme kapsamında olacak. Nişasta bazlı şeker üretimini sıkı bir denetim altına alacağız. Bunun için düzenlemeler getireceğiz, ayrıca kotasını da kısacağız. Ne pancar ekicimiz ne pancar çiftçimiz ne şeker pancarı fabrikalarında çalışanlar asla mağduriyet yaşamayacak. Biz istiyoruz ki bu fabrikalar daha verimli çalışsın. Devlet elindeki kurumlar istediğimiz verimde çalışamıyor.