96 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Limak 3.260 konutluk Güney Abdullah Al-Mübarek projesinin kanalizasyon sistemleri, drenaj çalışmalarını, telefon şebekesi, elektrik santralleri, yol aydınlatması ve otopark gibi altyapı çalışmalarını gerçekleştirecek. Toplamda 5 bin konutluk projenin ülkenin en büyük gayrimenkul geliştirme projelerinden birisi olduğunu belirten Limak Holding Direktörü Melek Güvener “Güney Abdullah El-Mübarek konut projesini uygulamak için Toplu Konut İdaresi tarafından seçildik. Güvenilir bir yüklenici olarak Kuveyt’in büyümesinde ve ilerlemesinde rol oynamaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Limak Holding Kuveyt’te 96 milyon dolarlık altyapı projesi üstlendi
10.03.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt’te Batı Abdullah El-Mübarek konut projesinde altyapı ihalesini kazanan Limak Holding, projenin ikinci etabı için Kuveyt Kamu İdaresi (PAHW) ile anlaşma imzaladı.
Etiketler : kuveyt,limak holding,
549253 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/549253.aspx
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