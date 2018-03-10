Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

96 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Limak 3.260 konutluk Güney Abdullah Al-Mübarek projesinin kanalizasyon sistemleri, drenaj çalışmalarını, telefon şebekesi, elektrik santralleri, yol aydınlatması ve otopark gibi altyapı çalışmalarını gerçekleştirecek. Toplamda 5 bin konutluk projenin ülkenin en büyük gayrimenkul geliştirme projelerinden birisi olduğunu belirten Limak Holding Direktörü Melek Güvener “Güney Abdullah El-Mübarek konut projesini uygulamak için Toplu Konut İdaresi tarafından seçildik. Güvenilir bir yüklenici olarak Kuveyt’in büyümesinde ve ilerlemesinde rol oynamaktan gurur duyuyoruz” dedi.