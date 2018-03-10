Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Moody’s’in Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmesine rağmen yatırımcıların, TOKİ tarafından açık artırmayla 20 ilde satışa sunulan 110 arsaya yoğun talep gösterdiğini söyledi. Muhammen bedeli 306 milyon 523 bin 524 lira olan 27 arsanın yüzde 40 milyon 41 bin 26 lira değer artışıyla, 346 bin 564 bin 550 liraya satıldığını belirten Turan, şöyle konuştu: 20 ilde yatırımcılarımıza sunduğumuz arsalarımız 13 değer artışıyla satıldı. Müzayedemize yatırımcılar rekor bir teklifte bulundu. Bu rekor ülkemiz ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve yatırım yapılabilir güvenli bir liman olduğunun göstergesidir. Bu rekor teklif, Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir.