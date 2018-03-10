Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DIMDEX 2018’in altıncısı, 12-14 Mart’ta Doha’da Katar Ulusal Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad es-Sani’nin himayelerinde icra edilecek olan organizasyona, 180’in üzerinde firma, 380 resmî heyet, 40 ülkeden “millî katılım” ve 90 ülkeden katılımcı bekleniyor. 2010’dan bu yana fuara 4 kez katılım gösteren Türkiye’nin millî alanının büyüklüğü ise 2 bin 413 metrekareyi bulacak. Çok sayıda yerli ürünün sergileneceği fuarda, özellikle Nurol Makina’nın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Baykar Makina’nın silahlı insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2 ve Yonca-Onuk’un MRTP bot ailesi ürünlerinin ön plana çıkması bekleniyor. Son olarak DIMDEX 2016’da Yonca-Onuk ile Katar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında 41 milyon avro değerinde sözleşme imzalanmıştı.