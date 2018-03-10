Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kadınların iş gücüne katılma oranının AK Parti iktidarları döneminde yüzde 20’lerden yüzde 34’lere ulaştığını belirterek, “Bu konuda hedef, yüzde 40’ların üzeri. 2023 Türkiye’sinde bu çerçevede önemli adımlar atılacak. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında, nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak büyük önem arz ediyor” dedi. Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR iş birliğiyle, Türkiye’de kadın istihdamını artırmaya yönelik “Beş yılda 5 bin kadına istihdam” projesinin tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mesleklere karşı cinsiyetçi bir yaklaşım gerçekleştirildiğini ve bazı mesleklerin kadın-erkek mesleği olarak ayrıştırıldığını anlatan Bakan Albayrak “Bu çok yanlış. Bu çarpık anlayış, mesleklerin fiziki şartlarının da bu doğrultuda oluşmasına yol açtı. Bu durumun en çok rastlandığı sektörlerin başında enerji geliyor. Ön yargıların kırılması için toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düşüyor. Kadınların emeği ve katkısı olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Doktor doktordur, mühendis mühendis... Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur. Şirketler bu konudaki cinsiyetçi tutumlarını çok ciddi anlamda gözden geçirmelidir. Enerjinin de her alanında kadın istihdamının artırılması için bütün paydaşlarımızın katkılarına açığız. Kadınlarımızın gücüne ve potansiyeline sonuna kadar güveniyoruz” diye konuştu.

Akaryakıt istasyonuna 5 bin istihdam

Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem “Sektörümüzdeki kadın istihdamının artırılması konusunda harekete geçtik. 2023’e kadar 5 bin kadına istihdam imkânı sunacağız. Akaryakıt istasyonlarımızdaki kadın çalışan sayısını artıracağız. İstasyon vardiya amiri, istasyon müdürü, idari işler uzmanı gibi pozisyonlarda çalışma alanı açacağız. Kadın çalışan olan istasyonlarımızda memnuniyet ve hizmet kalitesi artıyor. İş, onların enerjisiyle daha da güzelleşiyor” dedi.