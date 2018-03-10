Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lokal olarak bizzat Türkiye’de ve bölgede organize olmayan uluslararası kuruluşların, Türkiye ekonomisinin gerçek gücünü sayısallaştırmakta zorluk yaşadığını vurgulayan Ökmen “Türkiye, istatistiklere yansıyan görünür gücünden daha yüksek bir güce sahip. Finansman maliyetlerindeki artışlara rağmen, borç yenileme ve çevrimlerinde zorluk yaşamasını beklemiyoruz. Ekonomik istikrar göstergeleri politik riskleri, mali istikrar da parasal istikrarı dengelemekte. Bu çift yönlü denge hâli, yapısal risklerinin sürdürülebilirlik seviyesini, ekonominin esneklik özelliğini ve performansını korumaktadır. Yani Türkiye ekonomisinin bütünleşik gücü, aşağı yönlü ivmelenmeyi telafi edecek güçte” dedi.