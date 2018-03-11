Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Pekin’de açıklamalarda bulunan Ermut, “Türkiye, jeopolitik konumundan ötürü bölgesinde oynadığı rol, siyasi istikrar ve demografik göstergeler gibi elindeki birçok imkânla daha çok yatırım çekecek durumda. Tarihî İpek Yolu’nu tekrar canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifini ilan edene kadar, Çin’den yatırım almakta zorlanıyorduk. Ancak bu inisiyatifin ilanı ve Türkiye’nin projede oynayacağı rolün Çinli liderler tarafından da teyit edilmesinin ardından, ilgi görmeye başladık. Daha çok Çinli firmayla, daha somut projeler konuşmaya başladık. Kuşak ve Yol, Çinli yatırımcıya ulaşmada önümüzü açtı ve Türkiye’ye doğrudan Çin yatırımlarına ivme kazandırdı” ifadesini kullandı.