Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Gökova’daki Hapimag Sea Garden ile Palandöken’deki kayak tesisi Sway Otel, çalışan değişim programını hayata geçirdi. Personel kışın Palandöken’de, yazın da Bodrum’da çalışacak. Hapimag Sea Garden Müdürü Kerem Demirkol “İnsan kaynağı çok önemli. Eğitimli, mesleğinde uzman, kendini sürekli geliştiren çalışanlarınızın olması lazım. Bu anlayışla değişim programını başlattık. Çalışanlarımız hem yaz hem kış oteli konseptini deneyimleme şansı yakalıyor. 12 ay boyunca da iş hayatına devam ediyorlar” dedi.