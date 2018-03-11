Türk Eximbank tarafından Denizli’de düzenlenen toplantıya katılan Zeybekci, şunları söyledi: Moody’s’in artık ne kadar itibarının olduğunu da gördük, Bir karar açıkladın, ardından piyasaların sana verdiği tepki sıfır, sana verdiği itibar sıfır. İhracatta 2018 yılını 170 milyar doların üzerinde kapatmak zorundayız. Başka lüksümüz yok. Çünkü bu ülkede her yıl 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulmalıyız. Ve bu ihracat sayesinde de, en çok ihtiyaç duyduğumuz finansmanı temin etmek zorundayız.
Tefeci Moody’s itibarını gördü!
11.03.2018 - 04:01 | Son Güncelleme: 11.03.2018 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moody’s’in geçen hafta Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesine ilişkin “Fırsat bu fırsat deyip Türkiye üzerindeki kredi maliyetlerini, finans maliyetlerini artırma gayretinden başka bir şey değildir bu. Bu bir tefeci mantığıdır, tefecinin çırağı, tefecinin tetikçisi mantığıdır” dedi.
Etiketler : moodys,nihat zeybekçi,
549466 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/549466.aspx
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