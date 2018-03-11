Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Eximbank tarafından Denizli’de düzenlenen toplantıya katılan Zeybekci, şunları söyledi: Moody’s’in artık ne kadar itibarının olduğunu da gördük, Bir karar açıkladın, ardından piyasaların sana verdiği tepki sıfır, sana verdiği itibar sıfır. İhracatta 2018 yılını 170 milyar doların üzerinde kapatmak zorundayız. Başka lüksümüz yok. Çünkü bu ülkede her yıl 1,2 milyon vatandaşımıza iş bulmalıyız. Ve bu ihracat sayesinde de, en çok ihtiyaç duyduğumuz finansmanı temin etmek zorundayız.