Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, en yüksek sosyal medya kullanım oranına sahip ülkelerden biri olduğunu ifade eden Zerey, “Sosyal medyadaki bilgilerin tamamen yurt dışına gitmesi bizim açımızdan sıkıntı. Bizim tercihimiz, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye’deki verileri, Türkiye’de depolaması” diye konuştu. Bununla ilgili çalışmalar yapıldığını ve öncelikli olarak altyapının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Zerey, şöyle devam etti: “Biz gerekli altyapıyı sağlayalım ki depolama konusunda talepte bulunabilelim. Bununla ilgili fiber altyapı Türkiye’de yaygınlaştırılmış olmalı. Buna bağlı olarak da internet erişim noktalarının oluşturulması lazım. İnternet erişim noktası da tüm işletmecilerin Türkiye’deki bir yere bağlanıp verileri saklaması demek. Bu anlamda ilk etapta internet erişim noktası için 3 yer planladık. Türkiye’deki bu 3 yere bağlanılıp bilgi geçişlerinin sağlanmasının istiyoruz. Bugün itibarıyla bilgiler yurt dışına gidip geliyor. Nedeni de altyapının yeterli olmaması. Biz bu yapıyı değiştirmek istiyoruz.” Zerey, proje kapsamındaki internet erişim noktalarının ikisinin İstanbul’da, birinin de Ankara’da planlandığını aktardı.