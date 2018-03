Türkiye Gazetesi

İlaçta yerli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Sağlıkta Yerlileştirme Projesi meyvelerini vermeye başladı. Projenin tamamlanan fazlarıyla Türkiye’de, 2017’de tüketilen her 100 kutu ilaçtan yüzde 80’i yerli üretimle imal edildi. Böylece yaklaşık 2,2 milyar lira değerinde ithal ilacın yerli üretimle vatandaşa ulaşması sağlanırken projeyle 6,1 milyar liralık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında tıbbi görüntüleme cihazlarının da yerlileştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu projenin tüm etapları hayata geçirildiğinde ilaçtaki tasarrufa ilave olarak tıbbi cihazlarının yerlileştirilmesinden 6 milyar lira, aşıda yerlileştirme çalışmasından da yaklaşık 900 milyon lira değerinde kamu maliyesine katkı sağlanacak.

Başbakan Binali Yıldırım, sağlık sektöründe hayata geçirilen her projenin sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, seferberliğin en önemli ayaklarından birinin de ilaçta Yerlileştirme Projesi olduğunu söyledi. Yıldırım şunları kaydetti: “Türkiye’nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahip. Türkiye şu an mevcut kapasitenin yüzde 65-70’ini kullanabiliyor. İlaçta yerlileştirme projemizle 2017’de tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80’ini yerli üretmeyi başardık. 2017’de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye’de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6,1 milyar lira. Daha önce yurt dışına aktarılan bu rakam artık millî ekonomiye akacak. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016’da başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2,2 milyar lira olan 375 ürün 2017’de yerlileştirildi. Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken, ilaç sayısı ise böylece 577 adede yükselmiş oldu. Hedefimiz önümüzdeki süreçte ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek. Bu stratejik katkıyla ilaçta ithali sona erdirip imale geçişi sağlayınca dövize bağımlılığımız ortadan kalkacak. Türkiye ayrıca bu adımla yeni istihdamların da kapılarını açmış olacak.” Türkiye’nin çok uluslu firmaların ilaç yatırımları için çok cazip bir noktada olduğunu ve firmaların yeni yatırım teklifleriyle geldiğini dile getiren Yıldırım, “Türkiye’nin ilaç sanayisini biyoteknoloji ürünlerinde global bir güç hâline getireceğiz” mesajını paylaştı.

Yerli MR cihazı geliyor

Savunma sanayii şirketi Aselsan teknoloji alanındaki biriminden sağlık alanında da faydalanacak. Bu kapsamda Bilkent Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) ile Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı geliştirilmesi konusunda iş birliğine giden Aselsan yerli MR cihazının tasarım faaliyetlerine başladı. MR görüntüleme cihazı, organların, yumuşak dokuların, kemiklerin ve diğer tüm iç yapıların görüntülenmesinde kullanılıyor. Bu işlemler sırasında güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanıldığından radyasyon içermiyor. Oluşturulan görüntüler radyolog tarafından değerlendirilip raporlanıyor. Kalp ve kardiovasküler sistem hastalıklarının teşhisinde hızlı, yan etkisiz bir seçenek oluşturan MR, kanser teşhisinde de çok etkili bir inceleme yöntemi olarak tercih ediliyor.

Türkiye’de son 5 yılda MR görüntüleme cihazı ithalatına 231 milyon dolar harcandı. Bu dönemde söz konusu cihazlar için yapılan yıllık ithalat 36 milyon dolar ile 58 milyon dolar arasında değişti. Bu faturanın yüzde 80’ini Almanya ve ABD’den ithal edilen cihazlar oluşturdu. Söz konusu dönemde Almanya’dan 134 milyon dolar, ABD’den ise 51 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.