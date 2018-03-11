Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Platformdan sadece Türk Telekom müşterilerinin değil tüm mobil operatör müşterilerinin de yararlanabildiğini belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “ Türk Telekom e-Dergi uygulamasını, yüzlerce dergi ve gazeteyle milyonlarca okuyucuyu buluşturan bir platform olarak sunuyoruz. e-Dergi platformu ile Türkiye’nin dijital okuryazarlık oranını da artırmayı hedefliyoruz” dedi. Türk Telekom e-Dergi mobil uygulaması Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Türk Telekom mobil müşterileri, kampanya ve tarifleri kapsamında e-Dergi uygulamasından ücretsiz yararlanabilirken diğer operatör müşterileri ise 13,99 TL’lik üyelik ücreti ödeyerek tüm yayınlara sınırsız erişim hakkı sağlayabiliyor.