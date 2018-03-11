Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 400 kadının katılımıyla gerçekleşen tam günlük etkinlikte, Vodafone Akıllı Köy’de düzenlenen eğitimlere katılan kadınların başarı hikâyelerinden örnekler paylaşıldı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Nazilli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Engin Tulumbacı ve TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu da “Duygu Yönetimi ve Sağlıklı Aile” konulu bir seminer verdi.