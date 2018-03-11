Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ulaşım”, “Enerji ve Bina Teknolojileri”, “Geri Dönüşüm”, “Endüstri 4.0, Dijitalizasyon, Nesnelerin İnterneti” ve “Beşeri Faaliyetler” olmak üzere beş farklı kategoride geliştirilen sürdürülebilirlik projelerinin değerlendirildiği yarışmada Green Brains grubu birinciliğe layık görüldü. Birinci olan gruba ödülü tamdim eden Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, “ Biz, Siemens Türkiye olarak 2023 yılında karbon-nötr bir şirket olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir Kampüs Projesi’nin de bu anlamda katkı sunacağını düşünüyorum” dedi.