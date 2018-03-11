Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke ekonomisine 157,1 milyar dolar katkı sağlayan 71 bin 269 ihracatçı firma, devlet desteği almak için mart ayının sonuna kadar e-İmza almak zorunda. 31 Mart tarihinden itibaren e-imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular ise dikkate alınmayacak. e-İmza yasal düzenlemelerle yaygınlaştığını ifade eden e-Güven Genel Müdürü Can Orhun, “Yeni uygulamayla ihracat yapan firmalar e-İmza ile kolay, hızlı ve güvenli işlem yapabilecek. Dijital ortamda bilgi güvenliğinin sağlanması açısından da avantaj sağlayan e-İmza, zamandan, enerjiden ve kâğıttan tasarruf edilmesini sağlıyor. Islak imzadan e-İmzaya geçilmesiyle, kâğıt ve kargo maliyetleri minimuma iniyor” dedi.