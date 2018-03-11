Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GSM operatörlerinin sahada ULAK testlerine katılıp başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Evrensel Hizmet Fonu kapsamında Turkcell’in 498, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye ortalığının ise yaklaşık 600 ULAK baz istasyonu siparişi verdiğini hatırlattı. Bir yandan üretim yapılırken diğer yandan da teslimatlara başlayacaklarını dile getiren Arslan, “Ayrıca her GSM operatörümüze bu sene içinde 250 ULAK baz istasyonu teslimatı yapılacak” diye konuştu. İspanya’daki GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018’de GSM operatörü temsilcilerinin, üretilecek bütün ULAK baz istasyonlarını alacaklarını söylediklerine dikkati çeken Arslan, söz konusu baz istasyonunun üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.