Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile alt kuruluşlarında çalışanlar, yargılamada olduğu gibi özlük hakları açısından da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olma istemiyle TBMM Dilekçe Komisyonuna müracaat etti.

Komisyona başvuran TESK'e bağlı çalışanların imza attığı delikçede, işleyici ve amacı aynı olan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda çalışan personelin hak, hukuk ve güvencesinin kurumlara göre değişiklik göstermesinin anayasaya aykırılık teşkil edeceği ifade edildi.

Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşları ile diğer kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda çalışan kadrolu personelin aldıkları ücret arasında farklılıklar bulunduğu belirtilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"TOBB ve diğer kamu kurumlarında maaş tespiti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirlenirken, TESK ve alt teşkilatlarda çalışan personellerin maaşları yönetim kurulunun inisiyatifine bırakılmıştır. Yönetim kurulu isterse hiçbir zaman zam vermeyebilir, bunun hesabını da Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir makama vermez. Böyle bir keyfiyet yönetim kurulunun farklı işlem yapması anlamına gelir. Bizler emeğe saygı istiyoruz, keyfi uygulamalara, ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. Hukuk devleti, hukuka bağlı devlet yönetimi, keyfi devletin, keyfi devlet yönetiminin karşıtıdır. Hukuk devleti, koyduğu kurala en başta kendi uyan, uymayanı da zorla uyduran devlettir."

Açıklamada, halka ve esnafa daha iyi hizmet verilebilmesi için TESK çalışanlarının yargılamada olduğu gibi özlük haklarında da 657 sayılı yasaya tabi olması istenerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Devletin tüm kurum ve kuruluşları, hukuk düzenini, Avrupa Birliği normlarına uydurma çabası içine girmişken bu yeni hazırlanan Anayasamızda bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını yaklaşık olarak 4 bin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, federasyonu, birlikler ve tüm esnaf odaları personeli adına siz değerli komisyon üyelerinden arz talep ediyoruz."