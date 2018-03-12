Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada gıdanın önemi, artan nüfus ve küresel ısınmayla beraber her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’de de bu bilince sahip kurumlar, tarımla ilgili oldukça inovatif ve faydalı projeler geliştirmeye devam ediyor. Sadece finansman temini değil birçok alanda çiftçilere verdiği destekle öne çıkan DenizBank, çok farklı bir hizmeti daha hayata geçirdi. Türkiye’nin tarıma dair en kapsamlı mobil uygulaması olan “Deniz’den Toprağa”, Eylül 2017’de, DenizBank müşterisi olsun veya olmasın, bütün üreticilerin hizmetine sunulmuştu. Uygulama, 4 ay gibi bir sürede 32 bin kullanıcıya ulaştı. Üreticilerin tarlalarının sanal bir kaydını oluşturup, bitkinin büyüme sürecine göre öneri alabildiği uygulamada yer alan “Tarlalarım” fonksiyonunda, sektöre dair haberlerin paylaşıldığı bir menü bulunuyor. En güncel hal ve borsa fiyatlarının aktarıldığı bölümde, kiralık traktör aramak ya da uygun durumdaki traktörleri kiraya vermek için kullanılabilecek bir platform da mevcut... “Mühendise Sor” fonksiyonu ile de üreticiler, 7 gün 24 saat, konusunda uzman ziraat mühendislerine sorularını iletebiliyorlar.

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak “Gelen sorular uzman ziraat mühendislerinden oluşan ekibimizin önüne düşüyor, en geç 2 saat içerisinde cevaplanıyor. Kullanıcılar sorularını, fotoğraf ya da video çekerek, ses kaydederek ya da sadece yazılı olarak sorabiliyorlar. Bu sayede bitkide ya da tarlada yer alan herhangi bir zararlının, bilinmedik canlının, beklenmedik bir değişikliğin sadece fotoğrafını ya da videosunu çekerek, bir nevi danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Verdiğimiz hizmet, sadece tarımsal üretime zarar verecek zararlıları, hastalıkları tespit etmek değil. Üretimin daha verimli olması, maliyetlerin düşürülmesi, kârlılığın artırılması, muhtemel risklerden üreticimizin korunması için, aynı zamanda bilim ve teknoloji ile desteklenmiş üretim önerilerini de tarımın emektarlarına ulaştırıyoruz. Örneğin Şanlıurfa’dan bize ulaşan bir üreticimiz soğuklar nedeniyle mısır ekimi için uygun zamanı kaçırıp kaçırmadığını soruyor, Van’dan bize ulaşan bir üreticimiz buğdayda hangi üst gübreyi kullanması gerektiğini soruyor, Konya’dan arayan başka bir üreticimiz sulama ile ilgili öneriler istiyor. Bu gibi taleplere verilen cevaplar, sadece üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmıyor, aynı zamanda tarıma elverişli topraklarımızın hatalı gübreleme, sulama, ilaçlama gibi sebeplerle kirlenmesini, çoraklaşmasını, veriminin düşmesini de engelliyor. Yani hem üreticimize hem de ülkemize doğrudan katkı sağlayan ve tüm maliyeti DenizBank tarafından karşılanıp üreticimize armağan edilen bir hizmet söz konusu. Bu hizmetten faydalanmak için DenizBank müşterisi olmak da gerekmiyor, ücretsiz indirebildiğiniz uygulamamız aracılığıyla, bir sayı sınırı olmadan, ziraat mühendislerimize istediğiniz konuda, istediğiniz kadar soru iletebiliyorsunuz” dedi.

Hibe ve destekler de uygulamaya girecek

Bugüne kadar “Deniz’den Toprağa” uygulamasına 2 binin üzerinde soru geldi. En çok soru, buğdayla ilgili oldu. Onu sofralık domates, zeytin ve arpa, nohut, yonca gibi diğer hububat ürünleri izliyor. Burak Koçak “Her bölgemizden sorular alıyoruz. 200 üzerinde fotoğraf, 40’a yakın ses kaydı ve 11 adet videolu soru iletilmiş durumda. Kategorilerine göre ise, ağırlıklı olarak hibe ve desteklerle ilgili sorular aldığımızı ifade edebilirim, bu konuda 400’ün üzerinde soru almışız. Bu konudaki söz konusu adet fazlalığı, uygulamamıza yakın zamanda bir Hibe-Destek Modülü eklemeye teşvik etti bizi. Bu sayede üreticilerimiz, bazı üretim değerlerini uygulamaya girerek hangi hibe ve destekten, ne tutarlarda faydalanabileceğini anında görebilecek. Arka planda çalışan algoritmalar da hesapları yaparak, saniyeler içerisinde destekleme türlerine göre alınabilecek destek tutarlarını üreticimize sunacak. Soru kategorilerini incelediğimizde, ikinci sırada gübreleme ile ilgili bilgi taleplerini görüyoruz. Bunu hastalık ve zararlılarla ilgili konular, ekim-dikim yöntemlerine dair talepler, ilaçlama-budama-aşılama gibi üretimin kritik aşamalarına dair sorular, sulama önerileri ve özellikle hayvancılık tarafında bakım, yem tercihleri gibi konular takip ediyor. Çok kısa sürede veterinerlik ve zootekni hizmetlerini de uygulama içerisine dâhil etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

‘Bütün maliyeti biz üstlendik yeter ki çiftçiler bilgiye ulaşsın’

∂ DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak “Coğrafi olarak şehirlerden uzak yaşayan, maddi sıkıntıları nedeniyle ziraat mühendislerinden destek alamayan üreticilerimiz, artık bu hizmeti köyünden, tarlasından, hatta evinden çıkmasına gerek kalmadan, ‘Deniz’den Toprağa’ uygulaması ile alabiliyor. Biz her üreticimizin cebine bir ziraat mühendisi ordusu koyduk, bunun maliyetini de banka olarak biz üstlendik” dedi. Burak Koçak, şöyle devam etti: Tarımsal üretimin hem daha bilimsel, hem daha verimli, hem de topraklarımızı, suyumuzu, sınırlı kaynaklarımızı daha koruyucu bir nitelikte olması açısından, uygulamamızın hem üreticilerimize hem ülkemizin aydınlık yarınlarına büyük katkı sağlayacağına olan inancımız tam. Piyasaya çıkışının birinci ayında, EFMA (European Financial Management Association) tarafından düzenlenen İnovasyon Ödüllerinde, Deniz’den Toprağa ‘Yılın En İyi Yeni Ürünü’ seçildi. Bu da inancımızı pekiştirdi. Üreticilerimize, hatta üretici olmasa bile bahçelerinde, bağlarında, tarlalarında üretim yapan tüm vatandaşlarımıza iyi bir armağan sunmanın heyecanı ile, bu ürünümüzü geliştirmeye devam edeceğiz...