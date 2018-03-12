Özlü, geçen yıl itibarıyla 369 bin asansörün periyodik bakımdan geçtiğini söyledi. Türkiye’de güvensiz asansör kullanımının önüne geçeceklerinin altını çizen Bakan Özlü, asansör kimlik numarasıyla asansöre ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi. Bakan Özlü, asansörlerin izlenmesi ile ilgili kararların doğru ve hızlı verileceğini sözlerine ekledi.
Güvensiz asansöre online takip
12.03.2018 - 04:22 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 04:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvensiz asansöre “online” takip geliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki tüm asansörleri mercek altına aldıklarını belirterek “Kuracağımız yeni sistemle ülkedeki tüm asansörlere ilişkin bilgileri harita üzerinden anlık izleyeceğiz ve etkin denetleyeceğiz” dedi.
Etiketler : asansör,online takip,
549633 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/549633.aspx
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