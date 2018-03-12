Özlü, geçen yıl itibarıyla 369 bin asansörün periyodik bakımdan geçtiğini söyledi. Türkiye’de güvensiz asansör kullanımının önüne geçeceklerinin altını çizen Bakan Özlü, asansör kimlik numarasıyla asansöre ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi. Bakan Özlü, asansörlerin izlenmesi ile ilgili kararların doğru ve hızlı verileceğini sözlerine ekledi.