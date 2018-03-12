Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özlü, geçen yıl itibarıyla 369 bin asansörün periyodik bakımdan geçtiğini söyledi. Türkiye’de güvensiz asansör kullanımının önüne geçeceklerinin altını çizen Bakan Özlü, asansör kimlik numarasıyla asansöre ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi. Bakan Özlü, asansörlerin izlenmesi ile ilgili kararların doğru ve hızlı verileceğini sözlerine ekledi.