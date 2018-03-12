Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, turizm ağırlıklı havalimanlarından gelen verilerin, 2018 yılında hareketli bir turizm sezonu yaşanacağına işaret ettiğini söyledi. Şubat ayında Antalya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 493 bin 974’e ulaştığını belirten Funda Ocak, aynı dönemde dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 18 artışla 180 bin 67’ye yükseldiğini kaydetti. Şubat ayında Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 28 bin 739’a çıktığı bilgisini veren Genel Müdür Ocak “Dış hat da ise bin 877 yolcuya hizmet verildi. Şubat ayında Dalaman Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği yüzde 26 artışla 60 bin 733 oldu. Aynı dönemde Milas-Bodrum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği yüzde 18 artışla 95 bin 973’e yükseldi” dedi.