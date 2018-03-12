Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar aylarında çocuk kıyafeti, bakım gereçleri, mobilyaları, bisikletler ve oyuncaklarda yoğun denetim gerçekleştirileceğini anlatan Tüfenkci “Yaz aylarında yazlık giysiler, plaj ürünleri, su ve kum oyuncakları, havuz kimyasalları ile yüksek ısıyla yangına yol açma riskinden dolayı çakmaklar denetime alınacak” dedi. Tüfenkci, imitasyon takı ve oyuncakların da ithalat denetim sistemlerinden alınan veriler çerçevesinde yıl boyunca denetleneceğine işaret etti.