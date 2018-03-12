Bahar aylarında çocuk kıyafeti, bakım gereçleri, mobilyaları, bisikletler ve oyuncaklarda yoğun denetim gerçekleştirileceğini anlatan Tüfenkci “Yaz aylarında yazlık giysiler, plaj ürünleri, su ve kum oyuncakları, havuz kimyasalları ile yüksek ısıyla yangına yol açma riskinden dolayı çakmaklar denetime alınacak” dedi. Tüfenkci, imitasyon takı ve oyuncakların da ithalat denetim sistemlerinden alınan veriler çerçevesinde yıl boyunca denetleneceğine işaret etti.
Çocuk ve plaj ürünlerine denetim
12.03.2018 - 04:24 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yıl piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
Etiketler : ambalaj,
549636 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/549636.aspx
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