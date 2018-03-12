Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2015-2017 yıllarında 2 milyon 234 bin 371 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Otomobillerin motor silindir hacimlerine göre dağılımına bakıldığında, 1600 cc ve altında olanlar, 2 milyon 122 bin 277 adetle, toplamın yaklaşık yüzde 95’ini oluşturdu. 1601-2000 cc hacimli otomobillerin oranı yüzde 4’ü geçmezken, 2000 cc üstü yüzde 2’nin altında gerçekleşti. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç “Motor hacmi 1600 cc ve altındaki araçların tercih edilmesinde, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) düşük olması ve özel tüketim vergisinin (ÖTV) en az oranda alınmasının etkisi var. Çünkü aracın değeri düşük olunca, MTV’si de ÖTV oranı da düşüyor. Bu demek oluyor ki, gitgide küçük motorlu araçlara talep artacak. Bu arada MTV dilimi daha düşük olmasına rağmen, motor hacmi 1300 cc ve altındaki araçlar da giderek daha az tercih edilmeye başlandı. Bunun sebebi de araçların çekmemesi, yokuşlarda sürücüye zorluk çıkarmasıdır. 1401-1600 cc bandındaki araçların çekiş gücü daha kuvvetli. Yeni nesil motorlara sahip bu otomobiller, düşük hacimlerde bile yüksek performans sağlaması ve az tüketmesi nedeniyle yüksek talep görüyor” dedi.

ÖTV, motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde yüzde 45-60, 1601-2000 cc’lerde yüzde 100-110 ve 2000 cc üstündeki araçlarda yüzde 160 olarak uygulanıyor. Bu arada 1300 cc ve altı motorlu araçların trafiğe kayıttaki payı, 2015’te yüzde 17,1 iken, 2017’de 14,3’e geriledi.

0 faizli fırsatlar

∂ FIAT: 2017 model 500L ve 500X araçlarda 40 bin liraya 15 ay yüzde sıfır faizli kredi kampanyası düzenliyor. 2018 model Egea Sedan 25 bin lira peşinat ve ayda 1.380 liradan, Egea Hatchback ise 25 bin lira peşinat ve ayda 1.475 liradan başlayan taksitlerle alınabiliyor.

∂ RENAULT: Mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde, 30 bin lira kredi için, 24 aya kadar, yüzde 1,09 faiz seçeneği bulunuyor. Ayrıca Clio ve Kangoo modellerinde, 24 bin lira kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı var...

∂ HYUNDAI: i20 ve i10’da, 2 bin 500 liraya varan nakit indirimi veya 20 bin lira, 15 ay, yüzde sıfır faiz imkânı bulunuyor. Accent Blue’da 4 bin liraya varan nakit indirimi mevcut.

∂ PEUGEOT: 208 ve yeni 308 modellerinde 30 bin lira, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin lira kredi için, 15 ay yüzde sıfır faiz uyguluyor. 2008 ve 301 modellerinde ise, sıfır faizli kredi 24 bin lira, 12 ay olarak uygulanıyor.

∂ CITROEN: Mart ayında 40 bin liraya, 20 ay vade, yüzde 0,79 faiz kampanyası hazırladı. Kampanya, 2017 model C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, Grand C4 Picasso model araçlarda geçerli...