Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem siyasiler hem de iş dünyası tarafından faizlerin yüksekliği ile ilgili eleştiriler devam ederken, artış ivmesi de sürüyor. 2 Mart haftası itibarıyla bankalarca uygulanan ortalama ticari kredi faizi, yüzde 18,2 olarak kaydedildi. Böylece Mart 2009’dan bu yana ticari kredi faizlerinde en yüksek seviye görüldü. Ticari kredi faizleri şubat ayının ortalarında yüzde 17’nin altına kadar çekilmişti. Fakat takip eden iki haftada yükseliş kaydederek, 9 yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Konuyla ilgili iş dünyasından da önemli uyarılar geliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’deki yüksek faizi oranlarının yatırımların önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Burkay “Son iki yılda 15 Temmuz hain darbe girişimi, yaşanan seçimler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuna rağmen, başta yabancılar olmak üzere iş insanlarının yatırım iştahı kesilmedi. Ancak bu iştah fiiliyata yeterince yansımadı. ‘Neden uygulamaya geçmiyorsunuz’ diye soruyoruz. Aldığımız cevap, ‘Yüzde 20 faizle borçlanarak nasıl yatırım yapıp kâr elde edeceğiz’ oluyor. Bu faiz oranları ile yatırım yapmak zor. Bu sebeple birçok iş insanı yeni yatırım yapmak yerine, makine ekipmanı yenileme ve teknolojik gelişime yöneliyor. Türkiye ihracatla büyümek zorunda. Çünkü tasarrufumuz yok, birikimlerimiz az. Kamu yatırımları ve iç piyasa dinamikleri ile büyümemiz sürdürülebilir değil” dedi.