Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Fakıbaba, “8’i özel kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika var. Bu 8 özel fabrika 1 milyon ton, bizim elimizdeki 25 fabrika ise 1 milyon 400 bin ton şeker üretiyor. Devlet olarak özel sektörle yarışmak zorundasınız. O zaman biz Türkiye’deki bütün özel sektörleri kapatalım! Bu doğru bir olay mı? Rekabetin olması lazım. Öte yandan stratejik ürünlerde mutlaka devletin de regülasyon görevini yapması lazım. Türkiye’nin çıkarlarını düşünerek hareket edeceğiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır, üretim artacaktır ve nişasta bazlı şekere ihtiyaç azalacaktır. Bu bağlamdaki bir özelleştirmenin Türkiye’ye faydası vardır” diye konuştu.