Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Kayseri, Kahramanmaraş, Muş, Balıkesir havalimanlarına terminal binası, Amasya Merzifon ile Malatya havalimanlarına terminal binası etüt projesi yapılacak. Atatürk Havalimanı’nda protokol işi kapsamında birinci etap yapımına devam edilirken, devlet konuk evinde muhtelif tadilat gerçekleştirilecek. Çanakkale Havalimanı’na garaj binası, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na ise itfaiye ve garaj binası yapımı planlanıyor. Ankara Esenboğa, Kars Harakani, Muğla Milas-Bodrum, Antalya, Van Ferit Melen, Trabzon havalimanlarında PAT sahaları onarımı gerçekleştirecek DHMİ tarafından İzmir Adnan Menderes, Kastamonu, Tekirdağ Çorlu, Antalya, Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır ve Erzurum havalimanlarında taksi yolları, yağmur suyu drenaj sistemi, tel örgü, yol ve aydınlatma sistemi yapımı gibi çalışmalar yürütülecek. Gaziantep Havalimanı’na yeni iç hatlar terminali yapımına başlayacak kurum, Tokat, İzmir Alaçatı havalimanlarının inşasına yönelik çalışmalara devam edecek. İlk etabı 29 Ekim’de hizmete açılacak ve 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın müşavirlik işleri için bu yıl 6 milyon 900 bin lira harcama planlayan DHMİ, yıl içinde Çukurova Havalimanı’nın üstyapısı için ihaleye çıkacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pist yapımına ise devam ediliyor.