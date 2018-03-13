Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki bakan, görüşmenin ardından Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi toplantısına katıldı. Zeybekci, Türkiye’nin, Avrupa’da ekonomisi en hızlı büyüyen, en dinamik ülke olduğunu vurgulayarak “2017 yılı ikili ticaret hacmi 4,7 milyar dolar. Türkiye’nin ihracatı 412 milyon dolar, geri kalanı da Japonya’nın Türkiye’ye ihracatı. Japonya, 10 kat fazla ihracat yapıyor. Bundan rahatsız değiliz, sadece Türkiye’nin de ihracatının artması peşindeyiz. Dünyanın en iddialı teşvik sistemini yürürlüğe soktuk. Japon firmalarının Türkiye’de yatırım yapması, Avrupa’ya ve dünyanın diğer bölgelerine açılması için bir fırsat. 2018 yılının, iki ülke ilişkilerinde fırsat yılı olacağına inanıyorum. Bunu da bizzat takip edeceğim” dedi. Seko da, “3 yıl önce Türkiye’de bulunan Japon firması sayısı 113 iken, şimdi 188’e ulaştı. Bu sayı gittikçe artıyor” ifadesini kullandı.