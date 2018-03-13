Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto “Brezilya’da Türkiye ile enerji sektöründe yapılabilecek potansiyel iş birliği miktarı, 2026’ya kadar 440 milyon dolar olarak öngörülüyor. Petrol ve doğalgaz sektörünün yüzde 71,4, elektrik üretim ve iletim sektörünün yüzde 26,2 ve biyoyakıt arzının artırılmasına yönelik çalışmaların da yüzde 2,4 pay alacağı hesaplanıyor” dedi. İki ülkenin sürekli gelişen ekonomik performansının 2018’de de yatırımlara olumlu yansıyacağını ifade eden Neto “Son yıllarda dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Türk ekonomisinin dinamizmi ve Brezilya’nın düzenleyici ortamı, enerji sektöründeki iş birliğine rehberlik edecek” diye konuştu.