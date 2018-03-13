Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yapı sektörünün malzeme kalitesi ve işçilik konusunda dünya ile yarıştığını söyleyen Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi “Avrupa malıysa iyidir, Çin malıysa kötüdür, Türk malıysa almayız gibi bir ön yargı var. Bu ön yargıyı fuarda kırmaya çalışacağız. Ülkemizin geleceği yerli üretimden geçiyor. Türk yapı sektöründe ithalat, zaten yüzde 2 oranında. Fuar, yerli ürünlerin tanıtılmasını sağlayacak ve sektöre yeni değerler kazandıracak” dedi. 100’ün üzerinde yerli üretim yapan firmanın katılacağı fuara, 10 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.