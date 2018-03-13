Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî kredi derecelendirme kuruluşu için çalışmalar devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, ulusal ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının incelenerek iyi uygulamaların belirlendiğini ifade etti. Aydın, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönlendirmesini aldıktan sonra somut adımları atmaya başlayacağız” dedi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de yaptığı açıklamada, “Tarih şu an belli değil ama bu sene içerisinde bunu bir noktaya getirmek istiyoruz. Bu sene içinde bunun kurulmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Moody’s’in geçen haftaki not indirimi ardından “Kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının oyunlarına bakmayın. Onların tek derdi Türkiye’yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacak olanlara yer açmaktır. Artık bu oyunlara kendi piyasamızda, uluslararası piyasalar da itibar etmiyor” açıklamasında bulunmuştu.