Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) yapılan yazılı açıklamaya göre; MIPIM 2018, 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelini ağırlayacak. Organizasyon kapsamında İTO’nun Cannes sahilinde kurduğu “İstanbul Yatırım Çadırı”, 60 binden fazla gayrimenkul ve inşaat şirketini temsil ediyor. İTO Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Çadırı’nın Türkiye’nin mega projelerinin yanı sıra vitrin projelerinin tanıtılması ve ortaklıklar için ideal bir ortam sunacağını söyledi. Oran, MIPIM’in İstanbul’un çok yönlü kimliği, zengin tarihi ve sahip olduğu fırsatların sergilenmesi adına önemli bir sahne olduğunu aktardı.