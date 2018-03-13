Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UBER şirketi ile İstanbul’da taksiciler arasında yaşanan tartışmanın ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Mevzuatta, UBER uygulamasının yeri olmadığını belirten bakanlık yetkileri, “İlk kez böyle bir sorun ile karşılaşıyoruz. Bakanlığımız açısından baktığımızda ‘teşebbüs hürriyeti’ var ancak hızlı şekilde konuyu gözden geçireceğiz ve bir düzenleme yapmamız gerekiyorsa yapacağız” dedi. Taksiciler, dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de faaliyet gösteren şirketin vergisiz çalıştığını ve haksız kazanca yol açtığını savunuyor. UBER ise hizmete sadece özel yazılımla aracılık ettiğini ve kendi sistemine bağlı çalışan şoförlerin gelir vergisi ödediğini belirtiyor.

Yolcu almaya giden UBER aracı kurşun yağmuruna tutuldu Günlerdir devam eden UBER saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kanarya kimliği belirsiz kişiler tarafından UBER aracı kurşun yağmuruna tutuldu.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; UBER uygulamasını “teşebbüs hürriyeti çerçevesinde ticari bir faaliyet” olarak değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, “Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık. Hem yerel yönetimlerin hem bizim alanımız. Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip değerlendirmemizi tamamlayacağız. Düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız” diye konuştu. Gerekli izinlerin Ulaştırma ve İçişleri bakanlıklarından alındığını kaydeden yetkililer ise, “Aynı zamanda ticari taksilerde de bir tahdit var. Belediye demiş ki ‘İstanbul’da ticari taksi sayısını şu kadar tutacağım. Bu taksiler de şu kadar katılım payı verecek. Ayrıca T plaka alacaksın’. Ancak bu araçlar ticari taksi sayılmıyor ve T plakaları yok” dedi.



‘SADECE D2 BELGESİ VERİYORUZ’



Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Biz sadece aracın standartlara uygunluğuna bakıyoruz. Standartları taşıyana D2 belgesi veriyoruz” dedi.

Yunan taksiciler UBER'e tekme tokat saldırdı Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, bir başka taksi hizmeti olan UBER'i protesto etti. Protesto sırasında taksiciler, UBER araçlarına tekme tokat saldırdı.



‘SARI TAKSİNİN UBER’E KAYITLI OLMASINA KARŞI DEĞİLİZ’



UBER’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da şirketin sistemine kayıtlı yaklaşık 5 bin sürücü bulunuyor. Bunların 3 bini, ‘XL’ olarak tanımlanan ve müşterilerin çoğunlukla tercih sebebi olan 10 kişilik oturma kapasitesine sahip siyah renkli minibüsler ile taşımacılık yapıyor. İşin ilginç kısmı ise, geriye kalan 2 bin UBER sürücüsünün sarı taksilerde çalışıyor olması. Konu ile ilgili Habertürk’e konuşan taksi plakası piyasasının sayılı şirketlerinden Kale Ticaret’in yetkilileri, “Sarı taksilerde çalışan şoförlerin UBER ya da benzeri uygulamalara kayıtlı olmasına karşı değiliz. Siyah minibüsler ile taksi plakası olmadan taşımacılık yapanlara karşıyız” dedi.

UBER üyesi sürücülerden protesto Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de faaliyet gösteren seyahat uygulaması UBER’in üyeleri, ruhsatlarının iptal edilerek araçlarının bağlandığı iddiasıyla Yenikapı’da bir araya geldi.



Uber 83 ülkede 632 şehirde faaliyette.



50 milyon kullanıcısı olan şirkete dünyada kayıtlı 7 milyon sürücü var. (Digital Marketing Ramblings)



Uber'in İstanbul'da kayıtlı 5 bin sürücüsü var.



Şirketin yaklaşık piyasa değeri 50 milyar dolar.



İstanbul’da kayıtlı 18 bin taksi plakası bulunuyor.