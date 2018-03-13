Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kritik seviyeyi aştı. Son dakika dolar euro fiyatlarını haberimizde derledik. Peki dolar ne kadar? Euro kaç lira? Dolar kuru dün cari açık rakamlarının beklentilerin üstünde gelmesinin ardından uzun süredir görmediği seviyeyi görerek 3,85'i geçmişti. Güne 3,83 seviyesinden başlayan dolarda tansiyon hala düşmedi. Euro ise 4,75'i aştı. İşte son dakika dolarda son durum

DOLAR NE KADAR? EURO KAÇ LİRA?

Dolar/TL yönünü yukarı çevirirken, euro/TL rekor tazeledi. Bankalararası piyasada dolar/TL 3,85'ı aşarak üç ayın zirvesini gördü. Euro/TL tarihte ilk kez 4,75'in üzerine çıktı. Euro gün içinde 4,7592'ye kadar yükseldi. Tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile TL'de gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışma gözleniyor. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu.

Dolar endeksi, ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, araştırmasını tamamlaması ve yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir iş birliği olduğuna yönelik kanıt bulunamadığını açıklaması sonrası sınırlı yükselişle 90'ın üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,8550 seviyesinin direnç, 3,80'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD vadeli işlem piyasalarının küresel piyasalarda yükselişle açılmasının ardından ABD borsaları da istihdam verilerinden destek bularak yükselirken, cari işlemler açığının yükseliş eğilimine girdiğini gösteren veri ile dolar ve euro da iç piyasada yükseldi. Dolar 3,86'yı aşarken euro 4,75'in üstüne çıktı. Peki dolar fiyatları daha yükselir mi? Dolar ve euro çin tahminler nasıl? İşte yanıtı...