Türkiye ve dünyada tüketicinin korunması ve bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdüren LobIn Turkey tarafından gerçekleştirilen Tüketici Zirvesi’nde bu yılın teması “Kişisel Bilgi ve Yapay Zeka“ olacak.
3 ayrı oturum olarak planlanan Tüketici Zirvesi’ne marka temsilcileri konuşmacı olarak katılırken bu yılın öne çıkan ürün ve hizmetleri de Çırağan Sarayı’nda yarın akşam düzenlenecek törenle sahiplerine ulaşacak.
31. Uluslararası Tüketici Zirvesi
14 Mart 2018
13:30-14:00 Kayıt
14:00-14:30 Açılış konuşmaları
Fahri Ustaoğlu - Lobin İnternational Başkanı
Prof. Dr. Uğur Özgöker - Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü
Orhan Öztürk - Merkez Valisi
Av. Yılmaz Tunç - Ak Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Grup Yönetim Kurulu Üyesi
14:30-16:00 Kahve Molası
1.OTURUM - Teknoloji ve Refah
Moderatör: Dr. Necip Uludağ- Alfa Investment UK - Partner
Ertan Özyiğit - Uluslararası Stratejik İletişim Ajansı (USIA) Başkanı
Tunç Berkman - Vestel Genel Müdürü Yardımcısı
Ergün Diler - A haber Yaz-Boz Programı Yapımcısı
Nuh Albayrak - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Nihat Kırmızı - Doğa Sigorta CEO’su
Metin Okur - sefamerve.com CEO’su
Aytaç Biter - Toshiba CEO’su
Emre Ekmekçi - Doğan Holding Başkan Yardımcısı
16:00-16:15 Kahve Molası
2.OTURUM - Kişisel Bilgi Güvenliği
Moderatör: Musa Karademir - AB Danışmanı
Dr. Ferkan Çelik - Universal Ar-Ge ve Inovasyon A.Ş. Kurucu Ortak
Mehmet Nuri Kaynar - BESAM Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Nuray Terzi - Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Zühre Bozçelik - Doğa Koleji Butik Anaokulları Kurucu Temsilcisi
Mehmet Akkol - Delphi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ferhat Bozçelik - DMW Diplomatlar Birliği Başkanı
17:15-17:30 Kahve Molası
3.OTURUM - Teknoloji ve Yapay Zeka
Moderatör: Semra Aydın Avşar - İstanbul Kadın Akademisi Platformu Başkanı
Orhan Öztürk – Merkez Vali
Kağan Gümüş - G4S Türkiye Ülke Müdürü
Mehmet Sırrı Arvas - Alternatif Sosyal Politikalar Derneği Başkanı
Kerem Gök - Yazar
Zuhal Mansfield - DEİK Avustralya Mısır ve Afrika İş konseyi Başkanı
Nihat Şen - Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Özal - İş Adamı ve Siyasetçi