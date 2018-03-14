Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayii alanındaki projelerle dikkatleri üzerine çeken özel sektör firmaları Türkiye’nin vurucu gücü oldu. BMC, Otokar ve Bayraktar gibi firmalar tarafından geliştirilen SİHA ve zırhlı araçlar TSK’nın gücüne güç katarken son olarak Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren OES Denizcilik firması da insansız deniz aracının üretilmesi için çalışmalara başladı. Tamamen yerli ürünlerden üretilecek insansız deniz aracının 1 yıldan kısa bir sürede bitirilmesi hedefleniyor. Böylece İHA ve SİHA’dan sonra millî olarak denizlerde de üretilen ilk insansız deniz aracı Mersin’de üretilmiş olacak. Gemilerde kullanılan tüm elektronik sistemlerin yerli olarak üretilmesi hedefiyle yola çıktıklarını belirten OES Denizcilik Genel Müdürü İlker Tunur “KOSGEB’ten aldığımız destek ile deniz haberleşme alanında bir tane proje yürütüyoruz. Gemilerdeki telsiz cihazlarını, acil durumlarda merkeze bilgi verebilecek telsizler konumuna getirmeye çalışıyoruz. Diğer bir projemiz de insansız deniz aracı olarak nitelendirilen, otonom sevk idare sistemi. Bu konuda TÜBİTAK’la ortak çalışma yürütüyoruz. Kısmet olursa o projeyi 2019 Nisan ayında Sanayi Savunma Fuarında sergilemek istiyoruz” diye konuştu. İnsansız deniz araçlarının tamamen otonom şekilde çalışan sistemler olduğunu vurgulayan Tunur “Biz sivil alanda bu önemli adımları planlarken bir yandan da deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan hem deniz üstü hem de denizaltı araçlarının yazılım ve donanımları dâhil olmak üzere tüm sistemlerinin üretilmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hedeflerimize emin adım adımlarla ilerliyoruz. Bunlarla ilgili ne ihtiyaç varsa yerli üreteceğiz” diye konuştu.