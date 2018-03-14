Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğlalı girişimci ürettiği Deniz Atı adlı su aparatını 5 ülkeye ihraç etmeye başladı. Dünyada bir ilk olan ürün sayesinde denizde boğulma vakaları tarihe karışacak. 1 yıllık AR-GE çalışmasından sonra seri üretimine başlanan deniz atına deniz turizmi işletmeciliği yapan tesislerden büyük talep var. İlk etapta 50 bin adet üretilen ürün kısa sürede tükenince girişimci Adnan Akar bayilik çalışmalarına başladı. Katıldığı fuarlarda Almanya, Dubai ve Hindistan’dan ortak üretim teklifi aldığını belirten İmmunat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar, “Fakat biz istedik ki Türkiye’de üretimini yapalım. İlk etapta 50 bin adet ürettiğimiz ilk parti malın tamamını sattık. Tüm patent ve tescil hakları bize ait olan ürün için bu yaz 100 bin adet satış hedefliyoruz.” Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz” dedi.

Ürünün boğulmalara ve ters akıntı vakalarına karşı dizayn edildiğini ifade eden Akar, “Boğulma vakaları sadece acemi yüzücülerin başına gelmiyor. Bazen profesyonel yüzücüler bile beklenmedik risklerle karşılaşabiliyor. Denizin ortasında yaşanan bir kalp krizi, tansiyon, kramp, mide kanaması, bayılma, güneş çarpması veya ters akıntı gibi durumlarda çok iyi yüzücü olmanız da bir işe yaramayabilir. Bu ürünü tasarlarken yüzlerce boğulma vakasını inceledik. Her türden deniz ve havuz ortamında uzmanlar eşliğinde testler yaptık. Yaklaşık 1 yıllık bir AR-GE çalışmasının ardından Türkiye’de üretimine başladık” diye konuştu. Turizm sektörü dışında sağlık alanında da ürüne rağbet olduğunu aktaran Akar, yaşlıların engellilerin ve hamile kadınların da bu ürünü rahatlıkla kullanabileceğini kaydetti.