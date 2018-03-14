Yüksek stant kiraları yüzünden ülke genelindeki yöresel ürünlerin yeterince tanıtılamadığını belirten Palandöken, “Aksi takdirde hasılatını çıkaramayan esnaf, tanıtım günlerine gidemiyor. Yöresel ürünler yeterince tanıtılamadığı için iç ve dış pazarda satış yapılamıyor. Esnaf ve sanatkara yerel yönetimler destek vermeli ki yöresel ürünlerimiz daha çok tanıtılıp dünyaya açılabilsin. Bunun için de ilgili bakanlıklar yöresel ürün üreticilerini mutlaka desteklemeli” dedi. Palandöken, yüksek kira bedellerinin satış fiyatlarını artırdığı için vatandaşların ürünlere ilgi göstermediğini kaydetti.
Yöresel üründe stant kirası kaldırılsın
14.03.2018 - 03:54 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yöresel ürünlerin tanıtımı için düzenlenen etkinliklerde esnaftan stant kirası alınmaması gerektiğini belirtti.
Etiketler : bedevi palandoken,
550091 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/550091.aspx
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