Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek stant kiraları yüzünden ülke genelindeki yöresel ürünlerin yeterince tanıtılamadığını belirten Palandöken, “Aksi takdirde hasılatını çıkaramayan esnaf, tanıtım günlerine gidemiyor. Yöresel ürünler yeterince tanıtılamadığı için iç ve dış pazarda satış yapılamıyor. Esnaf ve sanatkara yerel yönetimler destek vermeli ki yöresel ürünlerimiz daha çok tanıtılıp dünyaya açılabilsin. Bunun için de ilgili bakanlıklar yöresel ürün üreticilerini mutlaka desteklemeli” dedi. Palandöken, yüksek kira bedellerinin satış fiyatlarını artırdığı için vatandaşların ürünlere ilgi göstermediğini kaydetti.