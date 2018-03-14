Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen itfaiye aracı üreticilerinden Volkan İtfaiye, ilk yerli üretim 8x8 şasili uçak söndürme itfaiye aracını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye hazırlanıyor. 10 milyon avroluk bir yatırımla hayata geçirilen yerli itfaiye aracı Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan 3. havalimanında da kullanılacak. Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim bugün İzmir Torbalı’da 135 bin metrekarelik tesisten dünyanın dört bir yanına araç gönderebilecek bir noktaya geldiklerini belirterek “Türkiye’de yüzde 55 pazar payı ile lider konumdayız. 40’a yakın ülkeye itfaiye aracı ihraç ediyoruz. 95 milyon liralık ciromuzun yüzde 45’i ihracattan geliyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde ihracatın cirodaki payını yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu

Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim de, araçta yüzde 60 seviyesinde yerlilik oranına ulaştıklarını dikkat çekerek yurt içi ve yurt dışından çok sayıda talep aldıklarını söyledi. Yaşar Tecim “Daha önce bu araçlardan Devlet Hava Meydanlarına 22 tane verdik. Yeni versiyondan şu an 28 tane daha ürettik. İstanbul Yeni Havalimanı’na bu araçlardan göndereceğiz. İç piyasaya sınırlı sayıda vereceğiz. Büyük kısmını ihraç edeceğiz. Güney Doğu Asya, Afrika, Güney Amerika, Avrupa ve Balkan ülkelerine satış yapacağız. Malezya’da bir havalimanı ihalesine katıldık. Yakında sözleşmemiz imzalanacak. Hindistan’da da bir ihaleye katıldık. Bunun 6x6 versiyonuyla ilgili Fas, Cezayir, Tunus’ta girişimlerimiz var. 6x6 versiyonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’e Aden Havalimanına hibe edeceği iki aracı da biz yapıyoruz. Bundan sonra ihracat katlanarak gidecek. Avrupa’da da Romanya ve Estonya’da bir havalimanına teklif ettik ve süreç devam ediyor. Nahçıvan Havalimanı’ndan da bir sipariş aldık. Bu, ülkemizde yerli üreticiye destek verilip neler olabileceğinin çok güzel bir örneği” dedi. Tecim, havalimanı kategorisinde 6x6, 4x4 ve 8x8 versiyon araçlardan yılda toplam 60 civarında satmayı amaçladıklarını bildirdi.

TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Aracın test sürüşü İzmir’de gerçekleştirildi. Programa Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Tecim, Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, Genel Müdürü Yaşar Tecim ve Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Tecim katıldı.

İKİZ MOTOR TEKNOLOJİSİ

Gelişmiş yazılım altyapısıyla donatılan ve 1.500 beygir gücünde ikiz motor teknolojisine sahip olan araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 saniyede ulaşıyor. Off-road özelliğiyle zorlu şartarında dahi hareket kabiliyetine sahip aracın 4x4 ve 6x6 versiyonları da mevcut.