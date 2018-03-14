Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Cizre ve Silopi’de teslimlerine başlanan konutlar, insansız hava aracı (İHA) ile havadan görüntülendi. Yeni bir Şırnak inşa ettiklerini dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, Şırnak’ta terörden zarar gören aileler için 9 bin 215 konutun inşasına devam ettiklerini belirterek, Silopi’de 236 konutu vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Terörden zarar gören vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için konutların inşasına hızla devam ettiklerini vurgulayan Turan “Mart ayının sonuna kadar Cizre ve İdil’de inşası devam eden 2 bin 699 konutumuzu da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.