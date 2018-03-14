Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Moğolistan’da ikinci mağazalarını açan Hotiç, 2018 yılı içerisinde rotasını Körfez Bölgesi olarak belirledi. Kuveyt üzerinden bölgeye giriş yapacak olan Hotiç, ilk mağazasını nisan ayında Al Kout Mall’da, ikinci mağazasını ise eylül ayında hizmete açmayı planlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’da yatırımlarını global hedeflerle büyütmeyi hedefleyen marka, Körfez’de önümüzdeki 3 yıl içerisinde 15 mağazaya ulaşacak.