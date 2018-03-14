Son olarak Moğolistan’da ikinci mağazalarını açan Hotiç, 2018 yılı içerisinde rotasını Körfez Bölgesi olarak belirledi. Kuveyt üzerinden bölgeye giriş yapacak olan Hotiç, ilk mağazasını nisan ayında Al Kout Mall’da, ikinci mağazasını ise eylül ayında hizmete açmayı planlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’da yatırımlarını global hedeflerle büyütmeyi hedefleyen marka, Körfez’de önümüzdeki 3 yıl içerisinde 15 mağazaya ulaşacak.
Hotiç’ten Kuveyt’e 2 mağaza
14.03.2018 - 04:02 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de 80 yıldır ayakkabı ve çanta sektöründe faaliyet gösteren Hotiç, yurt dışında da büyümeye devam ediyor.
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550097 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/550097.aspx
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