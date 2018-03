Türkiye Gazetesi

Türk turizmi, 2014 ve 2015 yıllarında ulaştığı zirvelere koşuyor. Bir taraftan ülkede terör olaylarının azalıp, Türkiye’ye yoğun seyahat eden Almanya, Rusya gibi ülkelerle yaşanan gerginliklerin sona ermesi ve verilen destekler, sektörün hızlı bir ivme yakalamasına sebep oldu.

Bu yıl turist rekoru ve turizm geliri açısından rekor beklentisini bekleyen gelişmeler yılbaşından bu yana peş peşe geldi. Bu yıl 25-28 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan Emitt, hem uluslararası profesyonel hem de ziyaretçi katılımı açısından rekor kırdı. Kent ve bölgelerin yanı sıra tarihi alanların sunum yaptığı fuarın ardından Türk turizm firmaları, dünyadaki dev organizasyonlara katılmak için yoğun mesai harcamaya başladı. Bunlardan birisi, dün açılhışı yapılan Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) oldu. Türkiye fuara 1254 metrekarelik standla katıldı ve fuarın en büyük katılımcısı oldu. Türkiye Rusya fuarından çok umutlu. Geçen yıl ‘En İyi Tanıtım Yapan Destinasyon (ülke)’ ödülüne lâyık görülen Türkiye, bu yıl da benzer iddiayı taşıyor. Tükiye 7 bölgesiyle Anadolu’nun zenginliklerinin yansıtıldığı 7 adadan oluşan bir stand oluşturdu. Fuarda THY ve 29 sektör kuruluşu ile 12 özel sektör işletme, Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında etkinlikler düzenleyecek.

Rusya’nın yanı sıra ITB Berlin Uluslararası Fuarı da Türk şirketlerinin gözdesi oldu. 7-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen fuarda Türkiye’nin gastronomi alanındaki özellikleri, tarihi ve turistik yerleri, sağlık turizmi alanındaki gelişmeler başta olmak üzere sayısız özelliği Avrupalı seyahat acenteleri ile potansiyel turistlere anlatıldı.



ALMANYA VE RUSYA’DA TÜRKİYE EKLERİ VAR

Fuarlara katılan Türkiye’nin bıraktığı izler de çok önemli. Rusya’daki fuarda, ülkenin önemli gazetelerinden olan Pravda, Türkiye turizmine özel 12 sayfalık ek çıkardı. 1 milyon tirajı bulunan gazete Türkiye’nin önemli turizm mekanlarını tanıttığı ekinde ayrıca THY’nin reklam yüzü olan ünlülerin yanı sıra Oscar ödüllü oyuncular Ben Affleck, Nicole Kidman gibi ünlülerle de söyleşiler yaptı ve ilgi çekmeye çalıştı. Söz konusu gazete, bu yıl Türkiye’ye 5 milyondan fazla turist geleceği iddiasında da bulundu. Benzer yayınlardan biri de Almanya’da dikkat çekti. ITB Berlin Fuarı’nda ek hazırlayan Ghlobal Connection, Türkiye’nin turizm potansiyelini ve albenisini dünyaya anlatıyor. 27 ülkede yayın yapan yayının, Almanya ve İngiltere’de artan Türkiye talebine katkı sağlaması bekleniyor.

Pamukkale’ye Çinli turist ilgisi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale’de Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor. Çin’de 2018’in Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi, Pamukkale’de Çinli turist sayısını artırdı. Çinli Turistlerin daha çok Pamukkale, İstanbul ve Kapadokya’yı ziyaret ettiğini belirten turizmciler, bu yıl rekor için umutlu. Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Murat Şen, “Çinli turistler, Pamukkale, İstanbul ve Kapadokya’yı tercih ediyor. Bu yıl bölgemizde, büyük bir Çinli turist yoğunluğu yaşamaktayız.” dedi. Turizmciler bu yıl Pamukkale’de Çin yılı yaşanacağını ifade ediyor.

Turist getiren seyahat acentelerine destek

Turizm sektörüne destekler de yenilendi. Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ise tarifesiz uçak seferleriyle 2018 yılında az 30 kişiden oluşan turist grubu getiren seyahat acentelerine bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak. Destek miktarları düşük aylarda artacak.

Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç’ten düzenlenecek uçak seferlerinde belirlenen destekleme tutarları yüzde 20 artırılacak.

3 yıl aradan sonra yeniden geliyor

Avrupa’nın en büyük cruise seyahati firmalarından MSC Cruises, 3 yıl aradan sonra Türkiye’yi tekrar programına aldı. Şirket, 2019 yaz döneminde 10 bin yolcuyu Türkiye’ye taşıyacak. 2005-2015 yılları arası, 11 yıl boyunca Nisan-Kasım arası 2 gemi ile her hafta İstanbul ve İzmir programını ve bunlara ilaveten her 15 günde, üçüncü gemisi ile yine İstanbul duraklı Karadeniz programını gerçekleştiren MSC Cruises şirketi, 2016 yılı itibariyle Türkiye programlarına geçici bir süre ile ara vermişti. MSC Cruises Türkiye ofisi Genel Müdürü Necla Tuncel, “MSC Lirica ile yapacağımız bu seferler, artarak devam edecek. 3 ayrı tarihte İzmir ve Antalya limanlarına geleceğiz ve her bir gemimiz 10 bin kişi taşıyacak” dedi.