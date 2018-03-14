Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Türkiye'deki iş jetleri gündeme geldi. Ağırlıklı olarak iş adamlarının kullanmayı tercih ettiği, bazı özel durumlarda devlet yöneticilerinin de kullandığı iş jeti sayısı mart itibarıyla 82. Jetlerin 4, 8, 16 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor. Hava taksi işletmesi olan şirketler tarafından kiraya verilen jetlerin Türkiye'deki piyasa değeri ortalama 8 ila 10 milyon dolar iken tasarımı sebebiyle bazı jetlerin fiyatı 20 milyon doları bulabiliyor. Maliyet ve masraflarının fazla, amortisman giderlerinin yüksek olması sebebiyle kiralanması tercih edilen jetlerin, saatlik ücretleri ise 3 bin ile 4 bin dolar arasında değişiyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından edinilen bilgiye göre, uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5,6 büyürken Türkiye bu sektörde yüzde 14'lük bir büyümeyi yakaladı. 2008 yılında Türkiye'de 55 olan iş jeti sayısı, mart ayı itibarıyla 83'e ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Challenger 604 tipi iş jetinin düşmesi ile ise bu sayı 82 oldu. Kaptan pilot 10 bin dolar maaş alırken, ikinci kaptan pilotun maaşı 6 bin 500 doları bulduğu ifade ediliyor. Jetler için hava sahası kullanılan her ülkeye de ayrıca para ödeniyor.

