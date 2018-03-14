Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Mart'ta işlem sırası kapanan Özderici GYO bugün yeniden işlem görmeye başlayacak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) manipülasyon tedbiri kararı aldı

Kurul, Özderici GYO paylarında 21 Şubat-2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerde, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiğine dair makul şüphe üzerine yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla tedbir uygulayacak.

Tedbirler bugünden başlayarak 6 ay boyunca devam edecek.

Bu kapsamda yatırım kuruluşları müşterilerinden Özderici GYO pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmeleri yasaklandı. Özderici GYO'da açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri de yapılamayacak. Ayrıca, Özderici GYO brüt takasta olacak.

Şirketin hisseleri 21 işlem gününde yüzde 413 yükselerek 1,59 liradan 6,58 liraya çıkmıştı.