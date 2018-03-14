Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, yakalanan büyüme trendinin sürdürülmesi ve istihdamın artırılması için, 100 milyar liranın üzerindeki tarihi yatırım hamlesinde düğmeye bastı. 22 firma 100 milyar liranın üzerinde proje için teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart'ta düzenlenecek törenle teşvik belgelerini firmalara verecek. Yatırım talebinde, enerji, petro-kimya, sağlık, madencilik, tarım teknolojilileri, haberleşme sektörleri başı çekti.

10 YIL SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek kalemde vereceği 100 milyar liralık teşvik belgesi kapsamında temeli atılacak projelere destek yağacak. Yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, prim teşviki, yatırım yeri tahsisi gibi başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi, faiz desteği gibi finansal kolaylık sağlamaya yönelik destekler sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl süreyle verilirken, yatırım altıncı bölgedeyse bu süre 10 yıla çıkacak.

FAİZİN 5 PUANI DEVLETTEN

Yine aynı bölgedeyse 10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği sağlanacak. Yatırım kapsamında kullanılan Türk Lirası kredilerin faizlerinin 5 puanı, yabancı para cinsinden kredilerin faizlerinin 2 puanı devlet tarafından karşılanacak. Sabit yatırım tutarının yüzde 50'sine ulaşıncaya kadar yüzde 90 uygulanan vergi indirimi yüzde 100'e kadar çıkarılabilecek.

MİLLİ GELİRİ ARTIRACAK TEŞVİKLER

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası.

Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi.

Yatırımın 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi.

10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği.

49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi.

Yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz desteği.

10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği.

Enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadarına en fazla 10 yıla kadar enerji desteği.

5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği.

Yatırımın yüzde 49'unu geçmemek ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arzı şartıyla sermaye katkısı.

Kamu alım garantisi ve altyapı desteği ile izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi.

OECD, BÜYÜME TAHMİNİNİ ARTIRDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. OECD'nin "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmini, geçen yıl için yüzde 6.1'den 6.9'a, 2018 için yüzde 4.9'dan 5.3'e, 2019 için de yüzde 4.7'den 5.1'e yükseltildi. İç talepteki güçlü artışın gelecek dönemde Türkiye'de büyümeyi destekleyeceği belirtilen raporda, Türkiye'de teşviklerin azalmasıyla büyümenin gelecek yıllarda yüzde 5 civarında seyredeceği bildirildi. Raporda, küresel ekonomik büyümenin Euro Bölgesi, Çin, Türkiye ve Brezilya'nın olumlu katkısıyla 2017'de yüzde 3.7 gerçekleştiği kaydedildi. (Sabah)