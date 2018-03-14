Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 165,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 165,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 165,50 liradan, bin 89 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 107 liradan, 151 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 155 liradan, bin 65 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 86 liradan, 533 liradan alınan Yarım Ziynet 543 liradan ve 267 liradan alınan Çeyrek Ziynet 272 liradan satılıyor.